"Taxa das blusinhas" é aprovada no senado

As compras nas plataformas internacionais como Shein, Shopee e AliExpress podem ficar mais caras devido à nova lei de importação aprovada de maneira simbólica pelo Senado Federal nesta terça-feira (4). A lei, que ainda precisa ser sancionada pelo Presidente da República, prevê a cobrança de imposto de importação de 20% para compras internacionais de até US$ 50. O texto, no entanto, voltará para a Câmara em razão de mudanças realizadas no Senado.

O que muda com a nova lei:

A principal mudança é a cobrança de 20% de imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50. Esse valor será adicionado ao preço do produto, frete e outros encargos, o que pode encarecer as compras. Para compras acima desse valor, a alíquota do imposto de importação será de 60%.

A lei, segundo defensores, tem como objetivo proteger a indústria nacional e reduzir a concorrência desleal com produtos brasileiros.

Como a votação foi simbólica, o Senado registrou apenas os nomes dos senadores que se posicionaram contra. Confira:



Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Cleitinho (Republicanos-MG)

Marcos Rogério (PL-RO)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Eduardo Girão (NOVO-CE)

Rodrigo Cunha (Podemos-AL)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Rogério Marinho (PL-RN)

Irajá (PSD-TO)

Wilder Morais (PL-GO)

Romário (PL-RJ)