Clubes brasileiros conhecem seus adversários nas oitavas de final da Libertadores 2024

Na tarde desta segunda-feira (03), o sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, definiu os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2024, assim como todo o chaveamento até a grande decisão da competição. As partidas das oitavas acontecem nas semanas de 14 e 21 de agosto.

Ainda nesta semana, haverá a decisão do Grupo C, que conta com dois jogos adiados do Grêmio por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Os jogos acontecerão na terça-feira (04), contra o Huachipato, e no sábado (08), diante do Estudiantes, já eliminado. O The Strongest, da Bolívia, já está classificado. Grêmio e Huachipato brigam pela última vaga.

No sorteio, os clubes foram divididos em dois potes. Um com os líderes e o outro com o vice-líderes da fase de grupos. Os primeiros colocados decidem os confrontos de oitavas em casa. O chaveamento colocou a maioria dos brasileiros de um lado. Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam, podem encontrar o São Paulo nas quartas de final. Do mesmo lado, o Flamengo pode ser um possível adversário para os três em uma possível semifinal. Sem contar que o Grêmio, caso consiga a primeira colocação do seu grupo, pode cruzar com o Rubro-Negro carioca nas quartas de final.

Caso a equipe gaúcha fique em segundo lugar, seu adversário já nas oitavas será o Fluminense, que está do outro lado do chaveamento. Caso haja esse confronto, o vencedor pode vir a enfrentar o Atlético-MG na fase seguinte.

Os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2024 ficaram desta forma:



San Lorenzo x Atlético-MG



Nacional-URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar

Colo-Colo x Junior Barranquilla

Talleres x River Plate

Peñarol x 1º GRUPO C

Botafogo x Palmeiras

2º GRUPO C x Fluminense

O campeão receberá até US$ 33,05 milhões (R$ 166,2 milhões), cinco milhões de dólares a mais que o vencedor da final da Libertadores do ano passado. A alteração foi no valor do campeão na final - de US$ 18 milhões passou para US$ 23 milhões.