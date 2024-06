Técnico do Vasco, Álvaro Pacheco tem sua pior derrota na carreira em goleada sofrida para o Flamengo

Álvaro Pacheco, em entrevista coletiva, assumiu a culpa pela goleada sofrida no Clássico dos Milhões - Foto: Leandro Amorim/Vasco

O treinador português Álvaro Pacheco estreou sofrendo uma goleada histórica, no último domingo (02), para o Flamengo, no Maracanã. O revés, por 6x1, foi o pior já sofrido pelo técnico de 52 anos até hoje. A goleada se tornou também a maior derrota do Vasco em um clássico contra o Flamengo.

Álvaro, que iniciou sua carreira na temporada 2018/2019, pelo Fafe, de Portugal, também treinou o Vizela, por quatro temporadas, o Estoril Praia e o Vitória de Guimarães, onde estava antes de vir para o Rio de Janeiro. As piores derrotas até então, tinham sido no Vizela em 2021. O português foi derrotado por 4x0 para o Vitória de Guimarães e também para o Porto.

A única vez que uma equipe comandada por Álvaro sofreu mais de 5 gols foi na temporada passada, onde em setembro de 2023 o Estoril sofreu um 5x3 para o Gil Vicente, no Campeonato Português.

O Vasco, mesmo com a derrota, ainda detém a maior goleada do Clássico dos Milhões. Em 1931, pelo Campeonato Carioca, a equipe de São Januário aplicou 7x0 no Rubro-Negro.