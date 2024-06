Menino Gui chora após derrota do Vasco

O menino Gui, xodó da torcida Cruzmaltina, apareceu chorando nas redes sociais, após a derrota histórica do Vasco de 6 a 1 no jogo contra o Flamengo, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. As lágrimas do menino, comoveram os torcedores de vários clubes.

Na publicação, a criança relembra o gol sofrido por Gabriel Barbosa, que fechou o placar. Tentando consolar o filho, o pai do menino Gui, argumentou, “Pelo menos a gente vai tomar açaí, porque futebol não deu muita sorte para a gente hoje”, falou em vão.

Leia também

Corpus Christi: aumento de acidentes nas rodovias federais do RJ

Luana Piovani x Neymar: Novo episódio da briga envolve Diogo Defante

A publicação gerou muitos comentários de compaixão. “Que tristeza”, disse um, “Tá feliz Vasco? Olha o que você fez com o menino Gui.”, comentou um internauta. Entretanto, também houve ataque destinado aos pais do menino, “Para quê expor a criança nessa situação?”, questionou um seguidor.

O placar final do jogo, de 6 a 1, neste último domingo (02), chegou muito perto da marca histórica de 1943, quase 81 anos atrás, onde o Flamengo também ganhou com um placar bem parecido, de 6 a 2. Os gols da partida foram marcados por Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Já pelo time do Vasco o único gol foi marcado veio por Vegetti.