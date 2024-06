Maratona do Rio: queniano quebra recorde e três brasileiros vão ao pódio

Considerado o maior festival de corridas de rua da América Latina, a Maratona do Rio realizou sua 22ª edição na manhã deste domingo (02) e terminou com três atletas brasileiros no pódio. No entanto, quem levou a melhor na prova foram os corredores da África: um queniano e uma etíope terminaram na primeira posição nas disputas masculina e feminina, que tiveram largada e chegada no Aterro do Flamengo.

Na prova masculina, o grande vencedor foi Jospaht Kiprotich, do Quênia. O atleta já havia vencido a prova na edição do ano passado e conseguiu superar o próprio recorde, completando o percurso de 42 km em apenas 2h12min35s. "Eu me preparei bem nos últimos três meses e tentei puxar o ritmo o mais forte possível", destacou o queniano.



O segundo e o terceiro lugar da prova ficaram com Zablon Chuma, também do Quênia, e Mersimoy Niguse, da Etiópia. Como o pódio da maratona inclui as cinco primeiras posições, o brasileiro Ederson Pereira, que ficou em 4º lugar com tempo de 2h16'17'', conseguiu subir ao pódio na disputa.

As mulheres brasileiras conseguiram posições ainda melhores na disputa feminina: Amanda Aparecida, com tempo de 2h39'59'' e Andrea Ressel, com 2h40'13'', ficaram, respectivamente, na segunda e na terceira posição. O topo do pódio feminino foi da atleta etíope Betelhemlen Moges, que completou o percurso em 2h39'53".