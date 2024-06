Flamengo x Vasco: briga em Niterói termina com 12 torcedores detidos

Horas antes do confronto entre Flamengo e Vasco no Maracanã, grupos de torcedores das duas equipes se envolveram em uma confusão na Ponta D'Areia, em Niterói, na manhã deste domingo (02). A briga terminou com 12 homens detidos. Ainda nesta manhã, mais 14foram detidos em outras partes do estado por conta de ocorrências relacionadas à partida.

Em registros compartilhados nas redes sociais, é possível ver torcedores jogando bombinhas entre si em uma via na região. Confira:





Segundo o 12º BPM (Niterói), uma equipe foi enviada ao local para conter a briga e levou doze dos envolvidos para a 76ª DP (Centro). Pedaços de madeira usados na confusão também foram apreendidos. Até a tarde deste domingo (02), ainda não havia sido confirmado se os suspeitos foram liberados ou se permanecem na Delegacia.

Além dos suspeitos em Niterói, pelo menos treze torcedores foram detidos em outras partes do Rio por conta de brigas de torcida. Na Zona Norte da capital, próximo ao estádio Maracanã, onze integrantes de uma torcida organizada foram capturados e levados para o Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

Já em Mesquita, na Baixada Fluminense, uma confusão numa estação de trem terminou com dois homens presos pelo 20º BP (Mesquita). Três artefatos explosivos foram apreendidos com eles. Por fim, um integrante de uma torcida organizada foi preso na Penha, Zona Norte do Rio. Agentes da UPP do Alemão informaram ter encontrado o suspeito armado com uma pistola .38, que foi apreendida.

A disputa entre Flamengo e Vasco começa às 16h, no estádio Maracanã.