Flamengo vence Vasco com goleada histórica no Maracanã

A primeira rodada pós-paralisação do Campeonato Brasileiro já teve placar histórico! O Flamengo encerrou o clássico contra o Vasco, na tarde deste domingo (02), com uma goleada de 6 a 1, maior placar a favor da equipe rubro-negra na história da disputa entre os rivais cariocas.

Com a vitória, os rubro-negros ficam no topo da tabela do Brasileirão. A equipe da Gávea empatou em pontos com o Bahia - ambos têm 14 -, mas sai na frente por conta do saldo de gols. Já o Vasco fica na 13ª posição, com seis pontos, e tem a defesa mais vazada do campeonato até o momento, com 17 gols sofridos.

Leia também:

➢ Flamengo x Vasco: briga em Niterói termina com 12 torcedores detidos



➢ Com gol do gonçalense Vini Jr., Real Madrid vence a Champions League

Apesar do resultado, a partida começou com vantagem cruzmaltina. Foi Pablo Vegetti quem abriu o placar aos oito minutos de jogo, consolidando a pressão vascaína nos instantes iniciais de partida. Não demorou muito, no entanto, para que o Fla conquistasse o domínio do jogo.



Aos 28 do 1º tempo, Everton Cebolinha chutou fora da área e o goleiro cruzmaltino Léo Jardim, chegou a encostar na bola, mas não conseguiu impedir o gol de empate. Daí em diante, o Vasco passou a sofrer em campo. O próprio Cebolinha deu o chute que garantiu a Pedro a chance de marcar o segundo gol rubro-negro, de peito.

O terceiro veio ainda no 1º tempo. Novamente, Cebolinha serviu a equipe com um chute de escanteio que o zagueiro David Luiz aproveitou para transformar no 3º gol da equipe. Antes do intervalo, o Vasco ainda sofreu mais um baque com a expulsão de João Victor. O zagueiro fez falta no uruguaio De La Cruz e acabou deixando o cruzmaltino em desvantagem numérica.

Na segunda etapa de jogo, o Fla seguiu humilhando. Arrascaeta marcou o quarto, com assistência de Pedro. Bruno Henrique fez o quinto, aos 28 do 2º tempo, alguns minutos após entrar em campo. Por fim, o ex-camisa 10 Gabigol aproveitou para dar fim à seca de gols e sacramentar a goleada com o sexto gol.

Agora, o time do Flamengo tem três dias de descanso antes de voltar a treinar para sua próxima agenda no Brasileiro, que acontece no dia 13 de junho, quando a equipe de Tite enfrenta o Grêmio, também no Maracanã, às 20h. Na mesma data, o Vasco entra em campo para enfrentar o Palmeiras. A equipe do recente chegado Álvaro Pacheco, que estreou no comando técnico neste domingo (02), viaja para São Paulo e enfrenta o verdão no Allianz Parque, às 21h30 do dia 13/06.