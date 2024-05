Wagner do Valle recebe convidados para roda de samba especial em Niterói, nesse sábado (1)

O cantor, compositor e instrumentista Wagner do Valle é a grande atração da roda de samba que acontecerá nesse sábado (1) na Jones Choperia, na Rua Barão do Amazonas, 90, na Ponta da Areia, em Niterói, a partir de 20h30. Natural do Cubango, na Zona Norte da cidade, e com sólida carreira construída no mundo do samba, ele vai comemorar aniversário, recebendo amigos e convidados especiais, como Inácio Rio e Mosquito, entre outros artistas.

Também conhecido como 'Wagner do Cavaco', o sambista iniciou sua carreira na Acadêmicos do Cubango, primeiro como ritmista da bateria da escola, e decidiu enveredar pelo mundo musical quando começou a aprender cavaquinho, sua grande paixão, junto com banjo e o violão, instrumentos que costuma usar em seus shows.

Cantor e produtor musical reconhecido e prestigiado, quando não está se apresentando nas tradicionais 'rodas' de Niterói e do Rio, ele mantém as atividades artísticas nas grandes escolas de samba. Como cantor, já esteve nos carros de som da Porto da Pedra, Sossego, Sabiá, Unidos da Região Oceânica e Acadêmicos do Cubango, onde durante alguns anos, foi o primeiro cavaquinista.

Em seu show, Wagner vai apresentar grandes sucessos do samba e do pagode do passado e da atualidade, além de brindar o público com composições próprias.

A entrada no evento tem preço único de R$ 20 para homens e mulheres ou dois quilos de alimento não perecível.

