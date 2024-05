Fluminenze vence Alianza Lima de virada e segue absoluto na Libertadores 2024

O Fluminense venceu o Alianza Lima-PER, de virada, por 3 a 2, nesta quarta-feira (29/05), no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com o resultado, o Tricolor, que entrou em campo já classificado para as oitavas de final como líder do Grupo A e buscando a vitória para ficar entre os melhores da competição e decidir os jogos de mata-mata em casa, chegou a 14 pontos na fase de classificação.

Diante de quase 40 mil torcedores, o Tricolor ficou atrás do placar duas vezes, mas demonstrou resiliência e manteve o estilo de jogo com troca de passes rápidos e aproximações. Keno, Marcelo e John Kennedy marcaram os gols da vitória. Agora, o Fluminense soma 14 jogos sem perder na Conmebol Libertadores, com nove vitórias e cinco empates desde a fase de grupos da edição de 2023. Esta é a maior invencibilidade do Tricolor na história da competição.

A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo no sábado (01/06), às 18h30, quando enfrenta o Juventude, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2024.

Leia também:

São Gonçalo encaminha para vagas de emprego



Família do Jardim Catarina perde casa em incêndio e faz vaquinha para recuperar perdas