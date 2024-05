Família do Jardim Catarina perde casa em incêndio e faz vaquinha para recuperar perdas

Uma casa no Jardim Catarina, em São Gonçalo, ficou totalmente destruída após ser atingida por um incêndio na manhã da última terça-feira (28). Uma manicure e seu filho, que viviam no imóvel, estavam no local no momento do episódio; eles não ficaram feridos. Agora, a família iniciou uma campanha de arrecadação online para tentar construir um novo espaço para viver.

Michele Vieira, de 49 anos, conta que ela e o filho, Rhuan Miguel, de 14 anos, estavam dormindo no momento em que o fogo começou, por volta das 6h10 da manhã. As chamas começaram na sala de estar e se espalharam pelo imóvel. Os primeiros a ver o fogo foram os vizinhos, que arrombaram o portão da casa para socorrer a família.

Leia também:

➢ 'Arte de guardar histórias': escritora de Niterói ajuda a formar nova geração de leitores com projeto nas escolas

➢ Confira o que abre e fecha nesta quinta (30), feriado de Corpus Christi

"Graças a Deus, nem eu nem meu filhos nos machucamos, conseguimos sair a tempo. Os vizinhos arrombaram o portão e conseguiram tirar a gente, mas, infelizmente, eu perdi tudo, inclusive meu material de trabalho", conta a manicure.





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, segundo a família, não conseguiu precisar a causa do incêndio a partir da análise preliminar. "Como a gente não tem condições de arcar com a perícia, ainda não sabemos o que causou o incêndio. O gás da cozinha não explodiu, não tinha nada ligado em tomadas na sala", conta outra filha de Michele, a cabeleireira Larissa Rodrigues, de 30 anos.

Além de móveis e eletrodomésticos, as chamas também prejudicaram as estruturas do imóvel. Sem condições de voltar ao local e abrigados na casa de familiares, Michele e Rhuan decidiram iniciar uma campanha de arrecadação online para tentar reunir recursos e construir um pequeno espaço onde morar.





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

"A gente montou uma vaquinha pedindo 10 mil para tentar construir um quarto para ela na nossa casa. Lá na casa dela a gente teria que construir do zero, já que as paredes foram condenadas, estão todas bambas. Uma obra lá teria um custo que a gente não tem condições", explica Larissa.

Interessados em ajudar na campanha podem participar da vaquinha através do link: https://www.vakinha.com.br/4847250.