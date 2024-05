São Gonçalo encaminha para vagas de emprego

Dezenas de vagas de emprego foram oferecidas em mais uma edição do “Programa Oportunidades” realizada nesta quarta-feira (29), no Pátio Alcântara - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Dezenas de vagas de emprego foram oferecidas em mais uma edição do “Programa Oportunidades” realizada nesta quarta-feira (29), no Pátio Alcântara. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com apoio da Subsecretaria de Trabalho e parceria do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a ação oferece serviços e orientações sobre vagas de emprego e empreendedorismo.

Durante o Oportunidades, a população tem à disposição uma equipe que oferece auxílio no cadastramento de MEI, obtenção de alvarás e créditos, e regulamentação de débitos. Na ação desta quarta-feira (29), foram oferecidas vagas de operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, encarregado de limpeza, consultor de vendas e eletricista automotivo.



Maria Eduarda Ribeiro, de 20 anos, está há um ano desempregada, fazendo apenas trabalhos informais. A jovem estava em busca de uma oportunidade de emprego e saiu com a esperança de ser chamada para uma entrevista.

“Não vejo a hora de conseguir um emprego fixo. Costumo procurar as vagas pela internet e sequer sou chamada para entrevistas. Minha esperança é conseguir uma oportunidade para que eu consiga dar continuidade nos meus planos”, disse Maria Eduarda.



A próxima edição do Programa Oportunidades será realizada no Pátio Alcântara, no dia 14 de junho, e no Partage Shopping, no dia 28 de junho.