Sem sustos, Flamengo vence Milionários e vai às oitavas de final da Libertadores

Sem sustos, o Flamengo garantiu vaga para as oitavas de final da Libertadores 2024, na última rodada do Grupo E da competição, ao vencer o Millonarios por 3 a 0, na noite desta terça-feira (28), no Maracanã. Pedro, duas vezes, e Vargas (contra), marcaram os gols do triunfo rubro-negro. Com 10 pontos, o Mais Querido passou de fase em segundo lugar de sua chave, já que o Bolivar, jogando em casa, também passou facilmente pelo Palestino ao vencer por 3 a 1, e terminou líder, com 13 pontos.

O jogo - Os primeiros movimentos no Maracanã foram de domínio rubro-negro, com a equipe valorizando a posse de bola e buscando a troca de passes no ataque. E não demorou muito para abrir o placar! Após uma bola mal recuada para o goleiro, Pedro se antecipou a Álvaro Montero, deu um toquezinho para limpar a jogada e completou para as redes: 1 a 0.



Com a vantagem, o clube carioca seguiu valorizando a posse de bola no campo ofensivo em busca de marcar logo o segundo gol. Aos 18’, De La Cruz arriscou de fora da área, a bola desviou e saiu por cima da meta em escanteio.

Com muito mais volume de jogo, o Fla chegou ao segundo gol aos 25’. Em boa jogada de David Luiz pela direita, o zagueiro deu um corte no defensor e rolou para Gerson, que dominou e cruzou na área. Vargas tentou cortar, mas acaba mandando contra o próprio patrimônio: 2 a 0.



Na reta final da primeira etapa, Ayrton Lucas sentiu a coxa esquerda e deu lugar a Viña. E na primeira jogada do lateral-esquerdo, ele roubou a bola no meio e enfiou ótimo passe para Pedro dominar dentro da área e mandar no cantinho. A arbitragem chegou a marcar o impedimento do atacante, mas após revisão do VAR, o árbitro deu o gol.

Alvineggro jogou com time misto | Foto: Divulgação/Botafogo F.R

Botafogo- O Botafogo empatou sem gols com o Junior Barranquilla no Estadio Matropolitano, na Colômbia, na última rodada da fase de grupos e ficou com o segundo lugar no Grupo D.



Artur Jorge colocou em campo um time misto, com seis reservas, e até começou o jogo bem. Foram do Alvinegro as melhores chances na etapa inicial, que quase abriu o placar com Óscar Romero e Tchê Tchê.



Mas no segundo tempo a intensidade diminuiu, principalmente após expulsão do atacante Diego Hernández. O uruguaio entrou com a sola da chuteira na canela de Enamorado e recebeu o cartão vermelhor direto.



Os colombianos comandaram a reta final, mas não conseguiram converter as poucas chances. Com o resultado, o Junior Barranquilla garantiu o primeiro lugar e chegou a 10 pontos. A pontuação é a mesma do Botafogo, mas o Alvinegro terminou em segundo pelo saldo de gols inferior: dos colombianos é três e dos brasileiros é um.