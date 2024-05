PM prende foragido e apreende fuzil em comunidade de São Gonçalo

Um fuzil Colt, de calibre 556, foi apreendido - Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

Um homem foi preso e um fuzil Colt, de calibre 556 apreendido, na tarde dessa terça-feira (28), durante operação de repressão ao tráfico de drogas organizada por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) na Comunidade da Hortinha, em Tenente Jardim, São Gonçalo.

Ao incursionanrem naquela comunidade e perceberem um grupo de homens armados correndo, os policiais passaram a vistoriar becos e barracos situados no mesmo ponto por onde os traficantes fugiram. Em uma das residências, foi encontrado o fuzil, com um carregador municiado com 10 projéteis dessa arma e um rádio transmissor.





Arma tinha dez munições Divulgação

Autor: Divulgação

Em um dos becos, foi localizado um suspeito. Ao checar seus dados no sistema de informações da polícia, os PMs perceberam que em nome dele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O foragido, a arma e o rádio foram encaminhados à 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.



