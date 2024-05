Alunos da Universo/Niterói oferecem vacina contra gripe

Quem passou pela Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, nesta terça (28) teve a oportunidade de reforçar a imunização contra a gripe. Alunos da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo, montaram um estande na fachada do Campus Niterói, no endereço, onde ofereceram vacinação contra o vírus da Influenza a quem passava pelo trecho.

A ação faz parte da programação da 10ª Semana da Enfermagem na Universo. A professora do curso que supervisionou a campanha, Karla Melo, de 56 anos, conta que a adesão da comunidade local foi positiva.

Leia também:

➢ São Gonçalo inicia convocação de aprovados em concurso da Educação

➢ Lutadora de SG, de 7 anos, conquista medalha no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

"Está sendo bem produtivo, bem acolhedor, rico em demanda. Os pacientes chegam, a gente faz abordagem e elas interagem. Nós estamos também coletando as informações para serem levadas, como um 'censo', para o posto de saúde para serem jogadas no ConnectSUS", explica a professora.

Alunos de Enfermagem participaram da aplicação da vacina | Foto: Layla Mussi/OSG

A campanha também funcionou como uma ação de conscientização para reforçar a importância de manter a carteirinha de vacinação atualizada. "Tem muitos que não acreditam na vacinação e isso é prejudicial para a gente que trabalha ' na ponta', porque volta depois doente, com um agravamento gigantesco. A vacina é primordial", reforça o estudante Elton Miranda, de 41 anos.



A Semana da Enfermagem na Universo acontece anualmente, sempre em maio, mês em que se celebra o Dia Internacional da Enfermagem (12/05). A Universo Niterói fica na Rua Marechal Deodoro, n° 217, no Centro da cidade.