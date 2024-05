Taça Cidade de Maricá tem finais nesse domingo (2)

Finais serão no Estádio Municipal João Saldanha - Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

Finais serão no Estádio Municipal João Saldanha - Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove neste domingo (02/06), das 8h às 17h30, as finais das categorias master e principal da Taça Cidade de Maricá 2024 no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, aberto ao público.



Disputam o título da categoria Master as equipes Dominante FC e Nova União FC. Já na categoria principal, o vencedor do confronto EC Monte Castelo x EC Maricá se sagrará campeão. O estádio de futebol, que fica localizado na Rua Cento e Sete, foi construído em área pública com cerca de 17 mil metros quadrados, capacidade de até duas mil pessoas.



As finais da competição iriam no domingo dia 26 de maio, data de aniversário da cidade, mas foram adiadas devido às chuvas que caíram na cidade durante o fim de semana.

Leia também:

Tubulação estoura e alaga parte de uma das principais ruas de São Gonçalo



Ex-atriz de pegadinhas diz que seu casamento com ator espanhol será nudista