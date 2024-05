Tubulação estoura e alaga parte de uma das principais ruas de São Gonçalo

Na madrugada desta terça-feira (28), uma tubulação de água estourou em um terreno baldio, na Rua Francisco Portela, no Camarão, inundando um posto de combustíveis que fica ao lado do terreno e parte da Rua Jaime de Figueiredo, conhecida como "Rua da Caminhada".

A tubulação está despejando litros de água para as ruas o que atrapalha o trânsito, pois os motoristas transitam de forma mais lenta, causando trânsito na região.

Segundo informações de funcionários do posto de combustíveis, o atendimento foi prejudicado, já que alguns clientes estão passando direto para desviar da poça d’água.



Posto teve prejuízos | Foto: Layla Mussi

"Há uma semana começou esse vazamento de forma mais fraca. Mas essa noite acho que a tubulação se rompeu e a água invadiu o pátio do estacionamento. Já molhou a casa onde tem o compressor e alguns equipamentos”, contou o funcionário Adison dos Santos, de 60 anos.



Segundo Adilson, a causa pode ter sido uma obra que acontece na Rua Jaime de Figueiredo.

"Eles atingiram de alguma forma a tubulação aqui em baixo. Pode ter sido com a bate-estaca”, avaliou.

Abastecimento na região foi prejudicado | Foto: Layla Mussi

No começo desta manhã, técnicos da concessionária Águas do Rio estiveram no local para avaliar os danos, mas deixaram o local após conversar com a população.



Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que " Hoje (28), durante uma obra realizada por terceiros, a rede de distribuição de água foi atingida. O abastecimento no local já foi interrompido e a equipe técnica está fazendo o diagnóstico do local para atuar na demanda. A empresa segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp".