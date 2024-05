Niteroiense Ralff Abreu é bicampeão em Rosario, na Argentina, e ergue seu 15º troféu internacional

Ralff Abreu, niteroiense e ex-top 10 mundial, vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017, conquistou, neste domingo, o bicampeonato do torneio BT 50 de Rosario, na Argentina, competição com premiação de US$ 4 mil, com pontos no ranking mundial.



Ralff e o italiano Alessandro Calbucci derrotaram na final a parceria dos brasileiros Thiago Maranhão e João Ribeiro por 1/6 6/4 10/8. A conquista é a segunda de Ralff no ano onde ele venceu o torneio BT 10 do Rio de Janeiro, no mês passado. Em Rosario ele havia vencido também em outubro do ano passado.

Ralff ergue seu 15º caneco no profissional . Além da campanha com a seleção Brasileira em 2017, ele tem como destaque o título Pan-Americano em 2016, realizado em Aruba.



"Muito feliz essa conquista ainda mais ao lado do meu amigo Alessandro Calbucci, o maior da história, poder compartilhar com ele a quadra. Muito legal chegar a esta marca de 15 títulos ITF", destacou Ralff., que tem os patrocínios da Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Dropshot e Spider Undergrip.

Calbucci, hoje radicado no Rio de Janeiro, faturou seu 83º título na carreira. Ralff agora disputa, a partir de quinta-feira, 30, o Follow the Beach Copacabana, tradicional evento na Praia de Copacabana.



Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 15 títulos a nível mundial ITF na carreira.



Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).