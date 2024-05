Niteroiense FC goleia o Santa Cruz e é líder da Série C do Carioca

Em confronto válido pela 3ª rodada da Série C (5ª divisão) do Campeonato Carioca, o Niteroiense venceu, por 6x0, o Santa Cruz, em Moça Bonita, Bangu, na tarde desta segunda-feira (27). A equipe de Niterói lidera o Estadual 2024.

Os gols da equipe foram marcados por Sassá, Luiz Henrique, Diguinho, Bruno Gallo e Jhow Jhow (2x). O Niteroiense retornou ao futebol profissional nesta temporada. O time de Niterói substitui o Atlético Carioca, equipe de São Gonçalo fundada em 2012 e que disputou a categoria até o ano passado. O Niteroiense usa a filiação do Atlético, com o mesmo CNPJ, na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), instituição que coordena o campeonato estadual.

As origens do Niteroiense estão no Nictheroyense, clube centenário que agora tem novidades na forma de escrever o nome e nas cores do escudo. Com anos de história, o time tem na prateleira de troféus o título do Campeonato Fluminense de 1918, antes da fusão entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, e do Torneio Niteroiense de 1937.

O campeão e o vice da Série C garantem vaga na Série B2 (4ª divisão).