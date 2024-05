Philippe Coutinho chega ao Brasil e confirma negociação com o Vasco

Philippe Coutinho desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (24) - Foto: Reprodução/BTB Sports

Philippe Coutinho desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (24) - Foto: Reprodução/BTB Sports

O meia Philippe Coutinho desembarcou, nesta sexta-feira (24), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e confirmou que existe uma conversa para retornar ao Vasco. Coutinho estava em Doha, no Catar e atuou na última temporada pelo Al-Duhail.

No desembarque, além de tietado pelos torcedores cruzmaltinos, Coutinho também foi rapidamente entrevistado e disse: "Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe (risos)". A resposta do meia animou os vascaínos nas redes sociais. A frase "todo mundo já sabe" entrou para os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) em alguns minutos.

Vasco e Philippe Coutinho consideram o negócio bem próximo de um desfecho positivo. Coutinho pode vir por empréstimo ou rescindir o contrato com o Aston Villa, da Inglaterra. O atleta tem contrato com equipe inglesa até junho de 2026.

O clube acredita que a disputa com a 777 Partners pelo controle da SAF não será um empecilho para a negociação. Os representantes de Coutinho acompanham a situação de perto. Se tudo andar como o esperado, o meia chega ao Vasco na segunda janela de transferências, que abre em 10 de julho.