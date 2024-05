Paquetá é acusado de envolvimento em esquema de apostas na Europa

Lucas Paquetá negou todas as acusações. Caso condenado, ele pode ser suspenso por tempo determinado e até excluído do futebol profissional - Foto: Divulgação/West Ham

O brasileiro Lucas Paquetá, de 26 anos, foi denunciado, nesta quinta (23), pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por suposto envolvimento ilegal em um esquema de apostas esportivas. A acusação cita má conduta do jogador do West Ham, da Inglaterra, que teria forçado cartões amarelos em quatro da Premier League. O atleta nega as acusações; ele tem até 3 de junho para se defender delas.

Os jogos citados na denúncia aconteceram entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O ex-jogador do Flamengo já tinha estava sendo investigado pelo suposto envolvimento desde o ano passado, mas só foi denunciado formalmente nesta semana. Nos próximos dias, ele será ouvido por uma comissão independente e pode ser suspenso dos gramados caso seja condenado pelas acusações.

Em seu perfil no Twitter/X, o atleta se disse "surpreso e chateado" com as acusações. "Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", escreveu Paquetá.

Sua atual equipe, o West Ham disse que vai apoiar o jogador. "Lucas nega categoricamente essas violações e vai continuar a defender sua posição robustamente. O clube seguirá do lado e apoiando o jogador ao longo do processo. E não vai fazer novos comentários até que a questão seja concluída", afirmou o clube, em nota.