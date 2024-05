Flamengo vai à CBF reclamar pênalti não marcado em partida contra Amazonas

Lance polêmico envolvendo Pedro e goleiro do Amazonas aconteceu no 1° tempo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta (23), o áudio da cabine da arbitragem de vídeo durante um dos lances mais polêmicos do confronto entre Flamengo e Amazonas, na noite da última quarta (22). Uma disputa entre o centroavante Pedro e o goleiro Marcão na área no 1º tempo é vista como pênalti pela equipe rubro-negra, que procurou a CBF para reclamar da não marcação da suposta infração. A partida terminou em 1 a 0 para o Fla.

O momento polêmico aconteceu aos 21 minutos de jogo. O contato da perna do goleiro com o centroavante não foi visto como penalidade para o árbitro Ramon Abatti Abel. No áudio divulgado pela CBF, é possível ouvir o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior concordando em deixar o lance seguir, sem chamar para revisão. Confira o trecho:





"Tira a bola e depois tem o contato... Me dá outro ângulo, por favor. Isso, perfeito. Bola, bola e depois tem o contato em função da disputa pelo espaço pela bola. Tudo checado, tá? Goleiro toca a bola e depois tem o contato em função da disputa mesmo. Normal", afirma Gilberto Rodrigues no áudio.

Logo após o jogo, na noite desta quarta (22), o Flamengo declarou em seu perfil no Twitter/X que irá formalizar uma reclamação por conta do lance.