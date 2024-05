De La Cruz sofre trauma no joelho direito e vira preocupação no Flamengo

O Flamengo atualizou a situação do meia uruguaio De La Cruz logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, na noite da última quarta-feira (22), que garantiu a classificação do rubro-negro carioca para as oitavas de final da Copa do Brasil. No comunicado, o clube informou que o jogador sofreu um trauma no joelho direito e será reavaliado no CR Ninho do Urubu.

De La Cruz deixou o gramado aos 22 minutos do segundo tempo, para a entrada do volante Igor Jesus, que participou do gol marcado por Pedro 12 minutos depois.

Com a paralisação do Brasileirão por duas rodadas, o Flamengo só volta a campo na terça-feira (28), às 21h, no Maracanã, contra o Millonarios (COL), valendo vaga no mata-mata da Libertadores.