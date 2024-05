Flamengo volta a vencer Amazonas e se classifica para as oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo enfrentou o Amazonas nesta quarta-feira (22/05), na Arena Amazonas, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil e conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas a exemplo do que aconteceu no jogo de vida, o clube carioca não teve vida fácil e terminou o jogo com um 'magro' 1 a 0, com gol de Pedro, em um jogo num ritmo lento.