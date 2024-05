Sem sustos, Fluminense e Botafogo vencem e avançam às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (22/05), em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final da competição com placar agregado de 4 a 0. Jhon Arias e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Time de Guerreiros. O Tricolor conhecerá seu adversário após sorteio realizado pela CBF, com data a ser definida.

Já classificada, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo na próxima quarta-feira (29/05) para enfrentar o Alianza Lima-PER, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O jogo será no Maracanã, às 21h30.

Botafogo voltou a vencer | Foto: Divulgação/Botafogo FR

Botafogo - O Botafogo venceu o Vitória por 2 a 1 (3 a 1, no agregado), nesta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. Com o triunfo, o Fogão garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Os gols alvinegros na partida foram de Luiz Henrique e Júnior Santos.



No final do primeiro tempo, Cuiabano recebe lindo passe de Marlon Freitas e cruza para Luiz Henrique abrir o placar. Na segunda etapa, Savarino acha Júnior Santos e o camisa 11 alvinegro dribla o zagueiro e marca o segundo do Glorioso na partida.



O próximo compromisso é contra o Júnior Barrinquilla, dia 28/05, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.