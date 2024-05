Finais da Taça Cidade de Maricá 2024 de futebol acontece neste domingo (26/05)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove neste domingo (26/05) as finais da Taça Cidade de Maricá 2024 de futebol no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, como nos anos anteriores, com mais de 800 pessoas envolvidas numa grande festa. Ao todo, mais de 90 equipes disputaram o torneio nas categorias principal, master, feminino, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

A final da categoria master acontece a partir das 9h30 entre Dominante FC e Nova União FC. Já a categoria principal entre EC Monte Castelo e EC Maricá acontece às 14h30. Apenas as disputas femininas seguem até o mês de junho. O estádio de futebol, que fica localizado na Rua Cento e Sete, foi construído em área pública com cerca de 17 mil metros quadrados, capacidade de até duas mil pessoas.