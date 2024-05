Nos pênatis, Vasco despacha Fortaleza e avança às oitavas na Copa do Brasil

Em um jogo eletrizante, cheio de altos e baixos no confronto, com direito a disputa nas cobranças de pênaltis, o Vasco eliminou o Fortaleza, nesta terça-feira (21), em São Januário, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time esteve duas vezes em desvantagem durante o jogo, mas chegou a virar para 3 a 2 aos 30 minutos do segundo tempo, com Piton,

No entanto, levou o empate em um chute de fora da área de Hércules já na reta final do jogo. Depois do 3 a 3 no tempo normal, nas penalidades, os jogadores acertaram suas cobranças até chegar a vez do venezuelano Kervin Andrade, que chutou no cando direito e viu Léo Jardim voar para defender e garantir a vitória por 5 a 4 e a festa da torcida!