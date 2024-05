Niterói Bike Fest 2024: evento celebra a cultura da bicicleta na cidade

Está chegando o evento mais aguardado pelos amantes da bicicleta e da mobilidade sustentável: o Niterói Bike Fest 2024. O festival, que se destaca como uma celebração da cultura da bicicleta e dos avanços das políticas públicas cicloviárias em Niterói, promete ser uma experiência única para todos os participantes. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de maio, no Reserva Cultural, e irá promover uma jornada de pura emoção e interação com o universo ciclístico. Com mais de 15 atividades programadas, incluindo competições para adultos e crianças, passeios pela cidade, atrações musicais, exposições, oficinas e palestras com especialistas em esporte e mobilidade urbana, o festival oferece diversão para todos os gostos e idades.

A Coordenadora do Niterói de Bicicleta, Helena Porto, diz que o Niterói Bike Fest é um evento de relevância estadual e nacional que homenageia o ciclismo, reconhecendo o papel transformador que a bicicleta desempenha na qualidade de vida, saúde, liberdade e inclusão social. Durante o evento, será lançado o livro "Niterói de Bicicleta", que conta a história do programa e sua importância para o aumento de ciclistas na cidade.

“O Niterói Bike Fest é uma celebração da cultura da bicicleta e dos avanços das políticas públicas em Niterói nos últimos 10 anos. Estamos preparando um evento cheio de energia para todos os ciclistas e amantes da bicicleta. Estamos ansiosos para receber ciclistas de todos os cantos, compartilhando histórias, experiências e o amor pela bicicleta. No nosso festival, todas as facetas da bicicleta estarão em destaque, mostrando como ela pode transformar vidas e comunidades de maneiras incríveis! Preparem-se para um festival que vai marcar Niterói no mapa como um destino imperdível e amigo da bicicleta!”, adianta Helena Porto.

O Niterói Bike Fest 2024 tem o objetivo de estabelecer um espaço de relacionamento e interatividade entre diferentes grupos e áreas ligadas ao ciclismo no Brasil, além de fomentar o uso da bicicleta entre a população, ampliando o número de ciclistas em Niterói e, consequentemente, no estado do Rio de Janeiro. O evento propõe ações inclusivas pelo esporte, ao promover o ciclismo como ferramenta para o desenvolvimento sustentável e fortalecer a prática de alto rendimento.

As atividades incluem passeios de cicloturismo, competições emocionantes como a Copa Up Hill, no Parque da Cidade, e uma prova de Short Sprint cheia de adrenalina, entre outras atrações. O evento contará ainda com a Bicifeira, uma feira especializada em bikes, que apresentará lojas detentoras do selo "Amigo da Bicicleta", opções gastronômicas e um bicicletário com capacidade para armazenar 600 bicicletas no local.

Para as crianças, a Arena Kids oferecerá diversão garantida, com uma mini competição de Mountain Bike e uma gincana com decoração de bicicletas. Ainda, para aqueles que desejam aprender a pedalar, o projeto Escola Bike Anjo de Pedal estará presente, auxiliando os iniciantes em seu aprendizado.

Para o presidente da Associação de Ciclistas do Rio de Janeiro (ACERJ), Cláudio Santos, o Niterói Bike Fest coloca a cidade mais uma vez no centro do debate da mobilidade sustentável através das bicicletas.

“Niterói, mais uma vez, larga na frente e mostra porque está no topo da lista entre as cidades amigas da bicicleta. Este evento não apenas promove o ciclismo como estilo de vida, mas também fortalece a conexão entre a comunidade e o meio ambiente, reforçando o compromisso de Niterói com o esporte, lazer, a sustentabilidade e a mobilidade urbana. Parabéns a todos que fazem parte dessa mudança de comportamento e conceito. Será um grande evento para quem ama bicicleta”, projeta Cláudio Santos.

Programação

Sábado (25/05)

Corrida de Up Hill - São Francisco - 7h às 9h

Abertura Bicifeira, Gastronomia, Bicicletas geradoras de energia - Reserva Cultural - 9h às 19h

Abertura Arena Kids - Reserva Cultural - 9h às 18h

Entrega de Kits - Reserva Cultural - 09h às 17h

Passeio de Cicloturismo - Reserva Cultural - 10h às 12h

Lançamento do Livro "Niterói de Bicicleta" - Reserva Cultural - 11h às 13h

Corrida MTB Kids - Reserva Cultural - 10h30 às 12h

Entrega Prêmios MTB Kids - Reserva Cultural - 12h às 12h30

Roda de Samba - Grupo Só Raiz - Reserva Cultural - 12h às 14h

Passeio de Cicloturismo - Reserva Cultural - 14h às 16h

Short Sprint - Gragoatá / Boa Viagem - 14h às 16h

Entrega Prêmios Desafio Up Hill e Short Sprint - Reserva Cultural - 15h30 às 17h

Gincana Cultural - Reserva Cultural - 15h às 17h

Conferência - Cicloturismo, Esporte e Lazer - Reserva Cultural - 15h30 às 16h30

Show - Xamego Nordestino - Reserva Cultural - 17h às 19h

Domingo (26/05)

Entrega de Kits - Reserva Cultural - 07h às 14h

Abertura Bicifeira, Gastronomia, Bicicletas geradoras de energia - Reserva Cultural - 9h às 19h

Exposições Fotográficas e de Esculturas - Reserva Cultural - 9h às 19h

Abertura Arena Kids - Reserva Cultural - 9h às 18h

Passeio Ciclístico - Reserva Cultural - 9h30 às 11h

Passeio de Cicloturismo - Reserva Cultural - 10h às 12h

Show - The Blue Dog - Reserva Cultural - 12h às 15h

Sorteio Brindes Passeio Ciclístico - Reserva Cultural - 13h às 13h30

Curso Básico de Mecânica de Bicicleta - Reserva Cultural - 14h às 16h

EBA - Escola Bike Anjo - Reserva Cultural - 14h às 16h

Passeio de Cicloturismo - Reserva Cultural - 14h às 16h

Corrida de Bicicleta de Cargueira e entrega de prêmios - Reserva Cultural - 14h30 às 15h30

Campeonato de Slow Bike - Reserva Cultural - 15h30 às 16h

Pedal Sonoro - Reserva Cultural - 16h às 17h30

Encerramento com DJ - Reserva Cultural - 17h às 19h