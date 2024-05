Vitória no vôlei: Seleção brasileira feminina ganha jogo contra a Sérvia e lidera a Liga das Nações

Seleção brasileira ganhou jogo contra a Sérvia com 3 sets a 0 - Foto: Reprodução /Wander Roberto/Inovafoto/CBV

A vitória da seleção brasileira feminina de vôlei, contra a Sérvia, por 3 sets a 0, neste domingo (19), no Maracanãzinho, pela Liga das Nações, resultou na liderança da competição com 100% de aproveitamento. Depois do dia 28 de maio, o campeonato será disputado na China.

As brasileiras iniciaram o jogo com dez pontos à frente das adversárias com a parcial de 25 a 15. Entretanto, houve alguns desfalques durante a disputa como a central Júlia Kudiess que se lesionou e não voltou à quadra e a Carol da Silva que se sentiu mal, mas que conseguiu continuar na partida.

No segundo set, a situação era completamente diferente da anterior, pois a disputa ficou acirrada, chegando a empatar com 17 a 17. Mas ao final, a seleção brasileira se empenhou ainda mais e conquistou uma parcial de 25 a 19 pontos.



Os principais destaques do jogo foram a capitã Gabi Guimarães, com ataques rápidos contra a defesa da Sérvia e a central Diana Duarte que se destacou pelos dois bloqueios feitos durante a partida

A seleção, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, manteve o ritmo de ataque e defesa até o apito final, mas mesmo com todas as tentativas de superação por parte da Sérvia, o placar não foi alterado, chegando a parcial de 25 a 19 para o Brasil. Após a vitória, a seleção é a líder da competição com quatro jogos disputados.

Nos dias 20 a 23 de junho começa a fase de eliminação da Liga das Nações feminina. A seleção brasileira corre atrás nesta sexta edição do torneio, pelo título inédito para o país.