Novo treinador do Vasco, Álvaro Pacheco, assina com o clube neste domingo (19)

Neste domingo (19), o técnico Álvaro Pacheco chega ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco. O treinador terá sua primeira oportunidade de comandar um time fora de seu país de origem.

Álvaro irá ocupar o cargo deixado por Ramón Díaz, desligado após derrota contra o Criciúma, no mês passado. Mas quem irá passar a responsabilidade para Pacheco será Rafael Paiva, treinador substituto.

Com treinador Álvaro é considerado novato, já que começou a atuar na profissão em 2018. Apesar disso já mostrou ser capaz de exercer tal responsabilidade, apresentando um bom trabalho no time português Vizela, onde tirou o clube da terceira divisão para a primeira. Também apresentou bom desempenho no Vitória de Guimarães, deixando o time na quinta colocação do campeonato.



Álvaro Pacheco concedeu entrevista antes do embarque e falou sobre os desafios que terá ao ter aceitado o convite do Gigante da Colina para vir ao Brasil.

“É um clube enorme, que também tem uma história. Chego com muita vontade de ajudar o Vasco e os vascaínos a continuar fazendo história pelo Gigante da Colina”, disse em entrevista ao canal do jornalista Leonardo Baran, no Youtube.