Adeus, Silvio! Locutor Silvio Luiz morre aos 89 anos

O locutor Silvio Luiz morreu, aos 89 anos. A causa da morte não foi confirmada, mas de acordo com último boletim médico, ele estava internado desde o dia 8 de maio no Hospital Oswaldo Cruz, devido a complicações nos rins. Silvio estava intubado e em cuidado de ventilação assistida.

Antes de se consolidar como um dos maiores locutores esportivos do Brasil, Silvio Luiz foi árbitro de futebol entre o fim da década de 1960 e início dos anos 1970. No jornalismo trabalhou em diversos veículos, como as rádios Bandeirantes, Record, TV Excelsior, SBT, TV Paulista, entre outras.

A notícia foi confirmada pelo amigo Carioca, que usou as redes sociais para lamentar a perda do jornalista.

Ao compartilhar um clique ao lado de Silvio, Carioca escreveu:

Nossa última foto. Descanse em paz, meu ídolo, amigo, pai, companheiro de trabalho. Muito obrigado Senhor por ter colocado o Silvio Luiz na minha vida… Inacreditavelmente era um menino que o amava pela TV, virei amigo e colega de trabalho. Silvio te amarei para sempre, para sempre. Você é exemplo, quero ser como você, trabalhar e fazer o que gosta até o final. Te amo.

Não há ainda informações sobre velório e sepultamento.