Radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, morre aos 87 anos

O jornalista esportivo e radialista Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, morreu aos 87 anos, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (15), vítima de um câncer agressivo.

O ícone comandava desde 1999, o “Show do Apolinho”, na Rádio Tupi, e se manteve como líder de audiência por mais de 20 anos.

Leia também:

Musa do Fluminense mostra sua versão mais quente no OnlyFans

Campanha de adoção de cães e gatos acontece no Cecop neste sábado (18/05)

Na rádio era o comentarista titular de esportes e para o Jornal Meia Hora, escrevia a coluna “Geraldinos e Arquibaldos” que tinha uma escrita leve e bem humorada.

Muitos bordões que conhecemos e usamos no dia a dia, como “Pau com formiga”, "Pinto no lixo”, “Geraldino e Arquibaldos”, "chocolate" e “Briga de cachorro grande”, foram criadas por Apolinho.

Fora da comunicação, Apolinho também fez carreira, quando foi treinador do Flamengo em 1995, conquistando o vice-campeonato da SuperCopa Libertadores e foi diretor de futebol em 1998.

A Rádio Tupi, onde o radialista trabalhava, publicou, uma homenagem para ele.

"Revelou-se desde cedo um amante do futebol e sempre se orgulhou em dizer que organizava saídas da escola para frequentar o recém-inaugurado Maracanã."

Como surgiu o apelido:

Washington Rodrigues, nasceu em 1° de setembro de 1936 em Engenho Novo e tornou-se um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil.

Sua carreira teve início na Rádio Guanabara, atualmente conhecida como Rádio Bandeirantes. Também atuou em outras emissoras de televisão e rádio, como Globo e Nacional.

Apolinho foi um dos poucos comentaristas aceitos pelos 4 grandes times do Rio de Janeiro, pois era imparcial, uma das características que o ajudou a ganhar todos os prêmios concedidos a jornalistas esportivos.

O apelido foi criado pois quando o jornalista era repórter da Rádio Globo, utilizava microfone sem fio, muito parecido com os que os astronautas da Missão Apollo 11, de 1969 usavam