Morre o jornalista esportivo Antero Greco

O mundo do esporte está de luto. Após a morte do jornalista esportivo e radialista Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, aos 87 anos, vítima de um câncer agressivo, foi confirmada na manhã desta quinta-feira (16), a morte do também jornalista esportivo Antero Greco aos 69 anos, em decorrência de um tumor cerebral.

O jornalista lutava contra a doença desde junho de 2022, tendo realizado cirurgias e sessões de radioterapia nos últimos anos.

Leia também:



Radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, morre aos 87 anos

Campanha de adoção de cães e gatos acontece no Cecop neste sábado (18/05)

O jornalista trabalhou na ESPN por 30 anos — era o mais antigo na casa e chegou antes mesmo de a emissora ter o atual nome.

O velório está marcado para ocorrer no Cemitério do Redentor, em São Paulo, às 12h desta quinta-feira. O sepultamento acontecerá às 16h.