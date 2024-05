Segundo pesquisa, torcidas de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco têm crescimento em 2024

Torcida do Flamengo segue como a maior do Brasil depois de nova pesquisa - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Em pesquisa divulgada nesta quarta-feira (15), a CNN/Itatiaia/Quaest divulgou o crescimento nas torcidas de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco. A variação desses quatro times foi de 1 ponto percentual, dentro da margem de erro da pesquisa, que é 1,4 ponto. O top-5 de maiores torcidas do Brasil só teve o Corinthians registrando uma queda no percentual em relação ao levantamento do ano passado. O índice de confiabilidade é de 95%.

A maior torcida do Brasil segue sendo a do Flamengo, que subiu de 24% para 25%. O Corinthians segue em segundo lugar, mesmo com a queda de 18% para 17%. O terceiro lugar é do Palmeiras, que saiu de 9% para 10%. O São Paulo ocupa a quarta posição, pulando de 8% para 9%. O Vasco fecha o top-5, saindo de 4% para 5%. Entre as 10 maiores torcidas, o ranking aponta, em seguida, Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio, com 4% cada, e Inter e Santos, empatados com 3% cada um.

A pesquisa entrevistou 6.373 pessoas, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas em 278 cidades diferentes. Além de torcedores com 16 anos ou mais, este ano a pesquisa teve a inclusão de crianças e adolescentes entre 7 de 15 anos.

O Ranking de torcidas de 2024 ficou assim:

1º Flamengo - 25%

2º Corinthians - 17%

3º Palmeiras - 10%

4º São Paulo - 9%

5º Vasco - 5%

6º Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio - 4%

9º Inter e Santos - 3%

11º Bahia, Botafogo e Sport - 2%