Cacau Cotta, diretor do Flamengo, anuncia ruptura com o futebol por desavenças com Marcos Braz

O diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, anunciou, nesta segunda (14), através de suas redes sociais a ruptura com o departamento de futebol do clube, em meio a uma "guerra fria" com o vice da pasta, Marcos Braz. Cotta e Braz são adversários na corrida eleitoral no Município do Rio de Janeiro no final do ano.

Com essa disputa, Cacau se viu esvaziado neste ano por Marcos Braz, com aval do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Em publicação nas redes sociais, Cacau Cotta enviou a seguinte mensagem: "Como vocês sabem, sou pré-candidato a vereador no Rio. E diante dos últimos acontecimentos, em que fui impedido de exercer corretamente, como sempre fiz, minhas funções de diretor de relações externas, estou me afastando do departamento de futebol."

Na sequência, Cacau afirmou que continuará trabalhando pelos interesses do Flamengo: "Continuarei a defender e trabalhar pelos interesses do Flamengo, acima de qualquer vaidade pessoal."

