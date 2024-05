Idoso morre após ataque de pitbull no Rio

Um idoso de 77 anos morreu depois de ser atacado por uma cão da raça pitbull na manhã do último sábado (11) dentro de uma propriedade onde trabalhava há apenas uma semana, na região do Cruzeiro, Zona Rural de Natividade, próxima ao limite com Itaperuna.

Jamiro Coelho Ferreira foi socorrido de ambulância até o posto médico municipal de Raposo, distrito de Itaperuna, de onde foi transferido para o Hospital São José do Avaí.

Idoso morre após ser atacado durante trabalho por pitbull que cuidava em Natividade | Foto: Divulgação

Leia mais

Rio terá Memorial da Covid-19, em homenagem à vítimas da pandemia



Corte da Moeda Social Arariboia gera protesto em Niterói



Segundo informações obtidas pela polícia, ele chegou a passar por cirurgia, mas morreu no hospital.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Campos dos Goytacazes no último domingo (12) e liberado para sepultamento nesta segunda-feira (13). Ele foi enterrado às 9h no Cemitério municipal de Natividade, no bairro Liberdade.

A Polícia Civil registrou o caso como fato atípico. O entendimento é que não houve crime porque o animal não saiu da propriedade.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima gravemente ferida, com o rosto e braços dilacerados. As orelhas chegaram a ser arrancadas com a violência do ataque.

Uma testemunha afirmou que uma das funções da vítima era exatamente alimentar o cão, criado desde filhote na propriedade. O animal sempre teria apresentado um perfil dócil, sem relatos anteriores de reações violentas.

Em entrevista ao g1, a irmã da vítima disse que o patrão do idoso estava prestando todo o auxílio necessário à família.