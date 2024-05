Philippe Coutinho tem retorno especulado no Vasco

Nesta segunda-feira (13), o nome de Philippe Coutinho começou a ser ventilado como um possível reforço do Vasco. Cria da base cruzmaltina, Coutinho é um dos melhores jogadores formados em São Januário nos últimos 30 anos. O meia de 31 anos deve mudar de ares no meio do ano, quando seu contrato de empréstimo com o Al-Duhail, do Catar, se encerra. O Aston Villa, da Inglaterra, é dono dos direitos do jogador e está disposto a abrir mão de Coutinho.

Nas últimas horas, a torcida vascaína começou a campanha "Volta, Coutinho" na rede social X (antigo Twitter), e o assunto está entre os mais comentados no Brasil. O Aston Villa tem ótima campanha no Campeonato Inglês e está perto da garantir uma vaga na Champions League da próxima temporada, o que seria um facilitador numa despedida de Coutinho do futebol inglês. O atleta foi sondado pelo Vasco algumas vezes nos últimos anos, mas até então o jogador não tinha interesse em retornar ao futebol brasileiro. Agora, o meia enxerga essa oportunidade como uma boa escolha e dá a preferência ao clube que o revelou.

A proposta do Vasco por Philippe Coutinho seria de empréstimo com a obrigação de compra. Coutinho também estaria disposto a reduzir seu salário para se adequar ao clube. Hoje, o maior salário do Vasco é de Dimitri Payet, que recebe cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Para avançar na contratação, o Vasco necessita do aval da 777 Partners, que a princípio não quer investir alto na janela do meio de ano. Por isso, a preferência por um empréstimo, no primeiro momento. O clube avalia saídas no meio do ano para aliviar a folha salarial e abrir espaço para Coutinho.

Em sua primeira passagem pelo Gigante da Colina, Philippe Coutinho marcou 5 gols em 44 partidas. Aos 18 anos, em 2010, o meia foi para a Inter de Milão (foi vendido em 2008, com 16 anos). Ele foi emprestado ao Espanyol antes de chegar ao Liverpool, onde viveu a melhor fase da carreira. Pelos Reds, Coutinho jogou entre 2013 e 2018. Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar Coutinho, até hoje a terceira maior transferência da história do futebol. Só fica atrás das compras de Neymar e Mbappé pelo PSG. No clube catalão, o jogador não se firmou. Foi emprestado ao Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2020. Transferiu-se ao Aston Villa no início de 2022 e lá ficou até setembro de 2023, quando foi emprestado ao Al-Duhail.