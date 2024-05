Flu vence no sufoco e se aproxima da classificação na Libertadores

O Fluminense teve mais sorte que juízo na partida contra o Colo-Colo, no Chile, pela 4ª rodada da Taça Libertadores nesta quinta-feira (9). Depois de sofrer uma grande pressão durante toda partida, o Tricolor achou um gol com Manoel e saiu com a vitória longe de casa, se aproximando da classificação.

Ataque contra defesa. Esse foi o resumo do primeiro tempo entre Flu e Colo-Colo. No entanto, enquanto o ataque dos chilenos se mostrava ineficaz, apesar da pressão, a defesa Tricolor se virava como podia. Nos primeiros 45 minutos, os donos da casa chuteram 12 vezes, mas não acertaram nenhuma na direção do gol de Fábio. Por outro lado, o Flu chutou duas, e uma forçou o goleiro chileno a fazer boa defesa.

Leia também

➢ Datas e horários de jogos do Botafogo são alterados; confira

➢ Eduardo Paes, prefeito do Rio, sinaliza possível vinda de Bruno Mars

Na segunda etapa o panorama pouco mudou. O Colo-Colo chutou, novamente, 12 bolas e acertou duas o gol, sendo defendidas pelo goleiro Fábio. Já o Fluminense, que pouco se lançava ao ataque, teve boa oportunidade após ganhar um escanteio. Ganso cobrou, a zaga chileno afastou e Marcelo pegou o rebote. O lateral puxou para a perna direita e bateu. Na trajetória da bola, Manoel desviou e marcou o único gol da partida.

Se já atacava mais com o empate, o Colo-Colo se lançou ainda mais com a derrota parcial, entretanto, a falta de qualidade de seus jogadores foi predominante e a derrota se confirmou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 8 pontos ganhos e se isolou na liderança do grupo. Em segundo aparece o Cerro Porteño com 5, depois o Colo-Colo com 4 e, em último o Alianza Lima, com 3. Nas próximas duas rodadas o Tricolor vai jogar no Maracanã contra Cerro e Alianza, respectivamente.