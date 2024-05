Datas e horários de jogos do Botafogo são alterados; confira

Jogos do Botafogo sofreram mudanças na agenda até o final deste mês - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Jogos do Botafogo sofreram mudanças na agenda até o final deste mês - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Diversos jogos do Botafogo sofreram mudanças na agenda até o final deste mês. A Conmebol anunciou alteração de horário na partida contra o Universitario, em Lima, pela Libertadores, e a CBF informou as modificações nos duelos contra Corinthians e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e Vitória, pela Copa do Brasil.

O confronto com o Universitario, pelo Grupo D da Libertadores, que acontece na próxima quinta-feira (16), passou das 23h para às 19h (horário de Brasília). O Glorioso precisará buscar a vaga como visitante.

Leia mais

➢Brasil sai na frente para sediar mundial feminino de futebol

➢ Real Madrid vira pra cima do Bayern e garante vaga na final da Champions

A partida contra o Vitória, pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil, passou do dia 21 para o dia 22 de maio. O duelo decisivo entre os clubes será às 19h (horário de Brasília), no estádio Barradão.



A CBF também alterou a partida contra o Corinthians para o dia 19 de maio, às 16h, na Neo Química Arena. O jogo, pela 7ª rodada do Brasileirão, estava sem data definida.

O mesmo aconteceu com o clássico contra o Fluminense, pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo foi confirmado para o Estádio Nilton Santos, no dia 25 de maio, às 16h.

Próximos jogos:

12 de maio, às 16h: Fortaleza x Botafogo, na Arena Castelão (Brasileiro)

16 de maio, às 19h: Universitario (PER) x Botafogo, no Monumental (Libertadores)

19 de maio, às 16h: Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena (Brasileiro)

22 de maio, às 19h: Vitória x Botafogo, no Barradão (Copa do Brasil)

25 de maio, às 16h: Botafogo x Fluminense, no Nilton Santos (Brasileiro)

28 de maio, às 19h: Junior Barraquilla (COL) x Botafogo, no Metropolitano Roberto Meléndez (Libertadores)