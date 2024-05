Eduardo Paes, prefeito do Rio, sinaliza possível vinda de Bruno Mars

Publicação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre uma possível presença de Bruno Mars na cidade - Foto: Divulgação/X - Eduardo Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (09), para mandar uma mensagem aos fãs do cantor Bruno Mars. Pela sua conta no X (antigo Twitter), Paes publicou: "Habemus, Bruno Mars".

Mesmo dando a entender a presença do cantor americano em breve no Rio de Janeiro, Paes não mencionou novas datas para o show. A produtora dos shows de Bruno Mars no Brasil, a Live Nation, alegou não ter uma informação oficial sobre a data dos shows.

Antes dessa publicação, Eduardo Paes já sinalizava um fim para esse impasse envolvendo o cancelamento dos shows, marcados para os dias 4 e 5 de outubro, no Estádio Nilton Santos. Paes respondeu um usuário do X sobre a não vinda do cantor ao Rio, dizendo que ele viria sim, mas na data correta.

Os shows da pequena turnê que Bruno Mars realizará no Brasil acontecerão em outubro. O Rio de Janeiro receberia o cantor nos dias 4 e 5 do mês, mas, por conta da proximidade com a data da eleição, (domingo, dia 6 de outubro) a prefeitura que não foi consultada sobre a disponibilidade da data, precisou cancelar o espetáculo. Os fãs que compraram os ingressos deverão ser reembolsados pela produtora Live Nation, depois de uma notificação judicial enviada pela prefeitura.