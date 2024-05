Morre empresário e ex-candidato a vereador Dudu Gordo, em São Gonçalo

Morreu nesta terça-feira (07), aos 50 anos, o empresário gonçalense Eduardo Gerk, conhecido como Dudu Gordo. Figura conhecida na cidade, ele era proprietário de um espaço para eventos em Itaboraí e foi candidato a vereador em São Gonçalo nas eleições municipais de 2016.

Segundo pessoas próximas ao empresário, ele foi vítima de um infarto. A morte foi confirmada pelo vereador Eduardo Gordo (PP), que era amigo pessoal do empresário e lamentou o falecimento nas redes sociais. "Foi com muita tristeza, que hoje eu recebi a notícia do falecimento do meu amigo Dudu Gordo. Peço a Deus que conforte o coração dos seus familiares e amigos", escreveu o vereador.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do empresário.