Fluminense acerta a contratação de Thiago Silva

“Raça, habilidade e vigor”. Em dezembro de 2008, a torcida tricolor entoou no Maracanã o que jamais o esqueceria. Hoje, quase 16 anos depois, chegou a hora de transformar saudade em reencontro. O Fluminense acertou nesta terça-feira (07/05) a contratação de Thiago Silva, Moleque de Xerém que se tornou lenda do futebol mundial. De volta para casa, o Monstro assinou com o Tricolor até junho de 2026 e vestirá sua icônica camisa 3.

O jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de um mês, após o fim de seu contrato junto ao Chelsea, da Inglaterra, e concluir os trâmites de sua mudança. O zagueiro só poderá atuar em jogos pelo clube a partir do dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais.

Thiago Silva é formado nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, onde atuou dos 11 aos 18 anos de idade. Depois de rodar por alguns clubes, o Monstro retornou ao Tricolor para, enfim, defender o time profissional, entre 2006 e 2008, quando efetivamente construiu sua idolatria junto à torcida. Durante esse período, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Flu à decisão da Libertadores de 2008. Thiago Silva tem 146 jogos e 14 gols pelo Tricolor.



Lenda do futebol mundial

Ao fim daquela temporada, se transferiu para o Milan, da Itália, onde começou a ser reconhecido como um dos melhores defensores do mundo. Com a camisa rossonera, foi campeão italiano e da Supercopa da Itália em 2011. No ano seguinte, foi comprado pelo Paris Saint-Germain, da França, clube do qual também se tornou ídolo. Por lá, também foi multicampeão, conquistando o Campeonato Francês sete vezes, além de erguer outras taças importantes, muitas como capitão da equipe.

Thiago Silva assinou com o Chelsea em agosto de 2020. Foi defendendo a equipe inglesa que conquistou dois dos principais títulos de sua vitoriosa carreira: a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes da FIFA de 2021.

Seleção Brasileira, quatro Copas do Mundo e duas Olimpíadas

O zagueiro também possui história na Seleção Brasileira. Sua primeira convocação aconteceu quando ainda defendia o Fluminense, em 2008. A partir de então, se consolidou como um dos principais nomes da equipe por mais de uma década. Thiago participou de quatro Copas do Mundo e vestiu a braçadeira de capitão da Amarelinha em três delas: 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; e 2022, no Catar. O camisa 3 conquistou os títulos da Copa América (2019) e da Copa das Confederações (2013). São ao todo 113 jogos e sete gols pela Seleção principal.

Thiago também participou de duas Olimpíadas, conquistando a medalha de bronze nos Jogos de Pequim, em 2008; e o bronze em Londres, 2012.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Thiago Emiliano da Silva

Data e local de nascimento: 22/05/1984, Rio de Janeiro

Posição: Zagueiro

Clubes: Fluminense, RS Futebol, Juventude, Dínamo de Moscou (RUS), Milan, Paris Saint-Germain (FRA) e Chelsea (ING)