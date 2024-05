Atacante Jô deixa a cadeia, em Campinas, após pagar pensão alimentícia

O atacante Jô, do Amazonas, foi liberado, na tarde desta terça-feira (07), da cadeia anexa a 2º DP em Campinas, onde estava detido desde a noite da última segunda (06) após o cumprimento de mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Jô, que teve passagens marcantes pelo Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, foi solto após, segundo a sua defesa, o valor da pensão alimentícia ter sido pago e o alvará de soltura expedido pela Justiça da Bahia, onde tramita o processo contra o jogador de 37 anos. A advogada que representa Jô, Rafaela Mendonça de Souza Araújo, disse que havia uma divergência nos valores da pensão, mas que logo foram solucionados. Jô tem 8 filhos, sendo 6 fora do casamento.

A prisão do jogador aconteceu na noite da última segunda-feira (06). Os policiais civis aguardaram a chegada do ônibus com o elenco do Amazonas para o duelo contra a Ponte Preta, em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli. Jô não desceu do ônibus com a delegação. Ele estava escalado para a partida, mas após deixar o hotel com a delegação rumo ao estádio, ele pegou um veículo no meio do caminho e foi conduzido ao 10º Distrito Policial.

O boletim de ocorrência da prisão de Jô cita o jogador como "procurado" da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. O mandado foi expedido em 22 de abril, na cidade de Itagibá-BA. Segundo a Polícia Civil, Jô disse que "não estava ciente do mandado de prisão, mas que tinha conhecimento do processo em tramitação". O boletim de ocorrência fala que o prazo para o pagamento da pensão alimentícia venceu em 19 de abril.