Neymar envia doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

O craque Neymar, através de suas redes sociais, divulgou imagens das doações que fez em seu avião particular para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O atacante do Al-Hilal publicou as imagens depois de ter seu nome associado as doações, nesta terça-feira (07).

O camisa 10 da seleção brasileira postou no seu Instagram uma mensagem de apoio, junto com as imagens dos mantimentos enviados: "Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal. Meu pai está cuidando e dando todo auxílio possível."

Neymar também gravou um vídeo para a campanha iniciada pela CBF para arrecadar fundos para a população gaúcha. O Instituto Neymar JR., criado e financiado pelo astro brasileiro, abriu as portas para recolher doações em sua sede, localizada em Praia Grande, no litoral norte de São Paulo.