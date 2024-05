Circuito Blueman Niterói: 144 atletas são consagrados no evento em Icaraí

As areias da Praia de Icaraí receberam, neste fim de semana (4 e 5/05), o Circuito Blueman de Vôlei de Praia etapa Niterói, que reuniu mais de 450 atletas. Em dois dias do evento esportivo, somando 22 horas de atividades, foram realizadas 405 partidas com premiação de 144 competidores ao todo. Foram entregues 48 medalhas de ouro para os vencedores do primeiro lugar; 48 de prata para os que conquistaram o segundo lugar; e 48 de bronze para os participantes que ficaram na terceira posição do pódio.

A 5ª edição do Circuito Blueman contou com atletas profissionais e amadores de vários estados brasileiros competindo em 25 categorias, distribuídos em duplas e quartetos e em equipes masculinas, femininas e mistas. As competições ocorreram em 11 quadras montadas no trecho da Praia de Icaraí, entre as ruas Gal Pereira da Silva e Álvares de Azevedo. Além das medalhas, os vencedores ganharam vouchers de patrocinadores do evento, utensílios de barraca de praia, garrafinha de água, viseira, entre outros brindes.

O Circuito Blueman Niterói é organizado pelo campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, Márcio Gaudie, em dupla com o também atleta Raphael Emilião. “O evento foi alucinante, com um sol perfeito, os atletas dando um show dentro de quadra e todos os patrocinadores presentes. Também virei a chave e entrei em quadra para jogar”, destaca Márcio Gaudie”, ressaltando a relevância do circuito para fortalecer o esporte: “O Circuito Blueman tem uma importância gigantesca, pois incentiva a formação de novos talentos e celebra atletas consagrados. Desde os atletas Sub-15, que são nossa renovação, até os atletas das categorias 50+, 55+, 59+ e 63+, que se mantêm na ativa, com seus corpos em movimento.”



Para Raphael Emilião, o Circuito Blueman também foi um sucesso e cumpriu todas as expectativas. “A cada edição, o número de participantes aumenta. Tivemos todas as faixas etárias em quadra, desde adolescentes, a partir de 12 anos, até pessoas acima de 63 anos. Um movimento muito grande de pessoas circulando e acompanhando o evento. Então, conseguimos ofertar atividades esportivas, tivemos entretenimento, sorteios, brincadeiras entre os jogos, diversas atrações. Hoje podemos afirmar que é o maior evento de vôlei de praia do Brasil, em relação à estrutura. Não há outra com essa quantidade de quadras recebendo jogos simultâneos e dois dias inteiros de competições”, completa Emilião.

Além dos jogos de vôlei, o evento teve várias outras atrações, como música; oficinas de slackline e Pendurados - Acrobacias Circenses; vôlei de mesa; espaço para fotos oficiais; cadeirão e em 360; frutas e massagem para os atletas; estandes da Blueman; Medsenior e Predialnet; pastel e caldo de cana Desir; churrasco Mister Braseiro e chope da Malteca. Uma programação voltada para toda a família.

A competição tem patrocínio da Blueman e apoio da Prefeitura de Niterói, Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói, Predialnet, Energy Fruit e OPS Sports.

“O Circuito Blueman já é uma tradição na cidade, e a gente criou um centro de treinamento de alta performance em São Francisco, que serve de base para tentarmos extrair o máximo de atletas para competir não só no Blueman, mas também em outros circuitos, inclusive, fora da cidade. A gente tenta fomentar o máximo de modalidades possíveis, e o vôlei - bastante praticado em Niterói, principalmente em Icaraí - é uma delas”, afirma Rubens Goulart, secretário de Esporte e Lazer de Niterói