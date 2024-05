Romário faz "exigência" inusitada para os jogadores do America-RJ

O ex-atacante e agora senador Romário, que é presidente do America-RJ, fez uma ‘exigência’ inusitada para os jogadores da equipe. O Baixinho determinou que os atletas só podem jogar de chuteiras pretas, como no futebol "raiz". Ele ainda explicou que quem não obedecer a ordem será punido.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Cartolouco, jornalista e influenciador que faz coberturas de bastidores no futebol, mostrou um pouco da rotina no America-RJ. Ao lado de Romarinho, filho de Romário, ele flagrou as chuteiras padronizadas.

“Tudo preta. Presidente mandou pintar. Só joga de chuteira preta”, falou Romarinho. “A regra é essa. Não tem ninguém obrigado a colocar, mas quem não colocar vai levar 20% do salário”, falou Romário, em tom de brincadeira.