Fora de casa, Vasco não consegue conter Athletico-PR e perde por 1 a 0

A tarde deste domingo (05) terminou amarga para os torcedores cruz-maltinos. Em disputa contra o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, o Vasco da Gama perdeu por 1 a 0 e acabou caindo para a zona de rebaixamento na tabela do Campeonato Brasileiro, ainda em sua quinta rodada.

O Furacão começou com o destaque já no 1° tempo de jogo. A equipe cruz-maltina fechou a primeira metade sem finalizações e viu o rival crias chances logo nos minutos iniciais. O lance mais polêmico aconteceu aos 15 minutos, quando o volante vascaíno Hugo Moura foi recuar a bola para o goleiro e acabou deixando o meia Zapelli, do Athletico, roubar a bola. Na tentativa de conter, ele acabou fazendo falta no adversário e foi expulso na hora.

Leia também:



➢Whindersson fará show no estádio do Vasco em prol de vítimas de chuvas no RS

➢Primeira rodada da Taça das Comunidades agita a Arena do Porto do Rosa

Moura, que pertencia ao Athletico até pouco tempo, foi ironizado pela torcida do Furacão, que gritou o nome do volante do Vasco na hora da expulsão. O Athletico seguiu motivado e, aos 27 minutos, balançou as redes do adversário com chute do volante Erick, que abriu o placar com assistência de Esquivel.

No 2° tempo, o Athletico-PR voltou ainda com mais chances. Do meio para o fim, o Vasco conseguiu melhorar um pouco e o atacante Vegetti chegou a balançar as redes para o cruz-maltino. No entanto, o lance acabou anulado por impedimento e o time não conseguiu escapar de encerrar a partida com sua quarta derrota consecutiva no torneio.

Agora, o Vasco só volta a entrar em campo no domingo que vem, dia 12 de maio, para enfrentar o Vitória, também pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o time carioca joga em casa, no Estádio São Januário. A partida está marcada para 11h da manhã.