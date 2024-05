Primeira rodada da Taça das Comunidades agita a Arena do Porto do Rosa

A partida foi dada para o campeonato de futebol masculino da Taça das Comunidades de Futebol Society. Quatro times se enfrentaram, na manhã deste sábado (4), na Arena do Porto do Rosa, pelas categorias sub-15 e sub-17 na abertura do torneio, que é realizado pela Prefeitura de São Gonçalo através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

No primeiro jogo da categoria sub-17, o Projeto Loirinho não compareceu para jogar contra o Projeto Atos, que ganhou de WO. A segunda partida foi da categoria sub-15 entre o Crac da Bola, que marcou um gol; e Passe Certo, que fez 2. Finalizando a competição desta sábado, entraram em campo o Crac da Bola e The Chosen 90 pela categoria sub-17. Esta partida terminou em 5 x 0 para o Crac da Bola.

No próximo sábado (11), também na Arena do Porto do Rosa, vão se enfrentar: Instituto Éder e Fé Esporte, Leões Futebol Clube, The Chosen 90, Estrada Nazário, Projeto Maria Vaz e Morro do Castro – todos pela categoria sub-15. E Leões Futebol Clube, Projeto Maria Vaz, Instituto Éder e Fé Esporte e The Chosen 90 pela categoria sub-17.

Ao todo, 19 equipes foram inscritas nas categorias sub-15 e sub-17. Dez times na sub-15 e nove na sub-17. Os times foram divididos em A e B, com cinco inscritos e um com 4. Os jogos classificatórios vão ocorrer entre maio e junho nas arenas Porto do Rosa, Independente, Campos (Trindade) e C.T. Mutuá. A semifinal está prevista para acontecer no dia 6 de julho e a final em 13 de julho.

A Taça das Comunidades foi idealizada, em 2023, com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população. O objetivo é fomentar a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário.