Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, é mais um nome na lista do Vasco

O técnico Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães, de Portugal, é mais um dos treinadores que estão sendo avaliados pelo Vasco para assumir a vaga deixada por Ramón Díaz. O treinador português tem 52 anos e, em 30 jogos nesta temporada 2023/2024, conta com um retrospecto de 18 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Vitória de Guimarães está em 5º lugar no Campeonato Português, com 60 pontos ganhos.

Sem ter feito nenhuma proposta, ainda, por um treinador, o Vasco segue consultando informações e discutido nomes internamente. O novo diretor de futebol Pedro Martins é o responsável pelas indicações. Além de Álvaro, o uruguaio Paulo Pezzolano também está na lista do Vasco, mas não é prioridade no momento.

Álvaro Pacheco deve deixar o Vitória de Guimarães ao final da temporada, em maio. Mesmo tendo contrato até 2025 com a equipe portuguesa, o técnico e o clube parecem querer caminhos distantes, segundo a imprensa local. A diretoria do Vitória não gostou de Álvaro ter negociado com o Cuiabá e já estaria à procura de um nome para substitui-lo.