Vasco é julgado e punido por confusão no jogo contra o Água Santa

Funcionário do Vasco mostra local da suposta agressão de jogador do Água Santa - Foto: Divulgação/Reprodução

O Vasco foi julgado e punido pelo STJD, nesta sexta-feira (03), pela confusão na partida contra o Água Santa, pela segunda fase da Copa do Brasil. A confusão começou após o gol de empate do Vasco, marcado por Lucas Piton, já no final da partida. A multa aplicada ao clube foi de R$ 30 mil pelo arremesso de objetos no campo, além de ter um dos funcionários afastados.

O funcionário Ricardo Benarroz Rosemberg, o Biro, auxiliar de serviços gerais do Vasco, foi punido com uma suspensão de 135 dias. Ele foi um dos funcionários que se envolveu na briga generalizada no banco de reservas entre jogadores e membros das comissões dos dois times, que marcou a reta final da partida. Biro cobrou um dos jogadores de Água Santa por agressão, mostrando ferimento na perna.



O zagueiro João Victor, do Vasco, que foi expulso durante a confusão, também foi punido. Dois jogos de suspensão, um deles foi convertido em advertência. Ele já cumpriu a suspensão, na partida diante do Fortaleza, e pode retornar a equipe no jogo da volta em São Januário, dia 21 de maio.