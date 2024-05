Tite testa nova formação para o Flamengo enfrentar o Bragantino, no sábado

Tite pode testar nova formação no Flamengo para o confronto diante do Red Bull Bragantino - Foto: Marcelo Cortes/CRF

O Flamengo finalizou, na manhã desta sexta-feira (03), a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no sábado (04) às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 5ª rodada do Brasileirão. No treino realizado no Ninho do Urubu, o técnico Tite ensaiou uma mudança do esquema tático para o jogo.

O treinador Rubro-Negro pode abrir mão dos pontas, pela primeira vez, e atuar no 4-4-2, colocando Bruno Henrique e Pedro no comando de ataque. A rodagem do elenco seguirá e algumas peças devem ser poupadas já visando o confronto da próxima terça-feira (07), contra o Palestino, no Chile, pela Libertadores. Varela e Fabrício Bruno serão substituídos por Wesley e Léo Ortiz.

O Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro.

O Rubro-Negro carioca tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. Após liderar a competição, o Fla vem de um empate, contra o Palmeiras, e uma derrota, no clássico contra o Botafogo. A equipe, agora, ocupa a 8ª colocação no campeonato.